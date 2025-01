Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie do wykrywania i reagowania w chmurze (CDR). - Najpopularniejsze aplikacje - Nowa Zelandia

Oprogramowanie Cloud Detection and Response (CDR) zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo środowisk chmurowych poprzez automatyzację wykrywania zagrożeń i reagowania. Technologia ta zapewnia firmom pełny wgląd w swoje systemy chmurowe i obejmuje mechanizmy przeciwdziałające zagrożeniom i atakom zarówno w aplikacjach chmurowych (SaaS), jak i infrastrukturze (IaaS). Analizując dzienniki zdarzeń i wydobywając wnioski z ataków, CDR pomaga zespołom ds. bezpieczeństwa poprawić ogólny stan bezpieczeństwa. Chociaż oprogramowanie CDR ma takie same funkcje jak inne rozwiązania do wykrywania i reagowania na zagrożenia, takie jak wykrywanie i reagowanie na punktach końcowych (EDR), rozszerzone wykrywanie i reagowanie (XDR) oraz wykrywanie i reagowanie w sieci (NDR), jego główny nacisk pozostaje odrębny. EDR jest przeznaczony do monitorowania aktywności w punktach końcowych systemu, a NDR jest przeznaczony do zabezpieczania środowisk sieciowych. XDR w szerszym zakresie monitoruje sieci, punkty końcowe, usługi w chmurze i środowiska wirtualne. Natomiast CDR zajmuje się wyłącznie monitorowaniem i zabezpieczaniem całego środowiska chmurowego.