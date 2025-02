Oprogramowanie do zabezpieczania danych w chmurze - Najpopularniejsze aplikacje - Togo

Normalyze

Normalyze, dzięki bezagentowym ocenom, odkrywaniu danych, ustalaniu priorytetów ryzyka w oparciu o sztuczną inteligencję oraz kompleksowym i praktycznym wnioskom dotyczącym działań naprawczych, pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć pełny zakres zagrożeń występujących w ich danych w chmurze. Normalyze stawia na bezpieczeństwo w oparciu o dane. Normalyze jest pionierem rozwiązania Data Security Posture Management (DSPM), pomagającego przedsiębiorstwom zabezpieczać dane w środowiskach SaaS, PaaS, publicznych lub wielochmurowych, lokalnych i hybrydowych. Dzięki Normalyze zespoły ds. bezpieczeństwa i danych mogą poprawić swoje ogólne wysiłki w zakresie bezpieczeństwa i zgodności, jednocześnie umożliwiając firmie wykorzystanie ich najcenniejszego zasobu: danych. Platforma Normalyze DSPM pomaga odkrywać i klasyfikować magazyny danych, ustalać priorytety tego, co ważne, identyfikować ryzykowny i nadmierny dostęp, wykrywać i eliminować ryzyko narażenia oraz usprawniać procesy zgodności i audytu. Sercem platformy Normalyze jest opatentowany skaner One-Pass Scanner, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do dokładnej identyfikacji i klasyfikacji cennych i wrażliwych danych na dużą skalę w różnych środowiskach. Platformę zaprojektowano w oparciu o architekturę skanującą w miejscu, dzięki czemu dane nigdy nie opuszczają miejsca, w którym się znajdują. Takie podejście utrzymuje dane pod kontrolą IT, wspiera zgodność z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i zwiększa efektywność operacyjną. Zeskanowane wyniki pojawiają się w wielu wizualizacjach, aby pomóc zespołom w ustaleniu priorytetów ryzyka. Data Risk Navigator pokazuje ścieżki ataku, które mogą prowadzić do naruszenia lub utraty danych. Wykresy dostępu do danych pokazują, w jaki sposób ludzie i zasoby uzyskują dostęp do danych. Wizualizacje są generowane i aktualizowane w czasie rzeczywistym, zapewniając widoczność zmian w infrastrukturze lub środowisku klienta. Zastrzeżony program DataValuator przypisuje danym wartość pieniężną, a ranking pomaga zespołom ds. bezpieczeństwa i danych ocenić względny wpływ potencjalnej utraty danych na działalność biznesową. Przepływy pracy oparte na sztucznej inteligencji i korygowaniu sprawiają, że korzystanie z Normalyze jest intuicyjne i wydajne. Dostarczając w jednym miejscu wgląd w dane, dostęp i ryzyko, zespoły IT mogą zrozumieć ogólny stan bezpieczeństwa danych i współpracować nad skutecznymi środkami bezpieczeństwa i planami działania.