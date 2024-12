Oprogramowanie do zabezpieczania danych w chmurze - Najpopularniejsze aplikacje - Niemcy

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie zabezpieczające dane w chmurze służy do ochrony informacji przechowywanych w usługach w chmurze lub aplikacjach opartych na chmurze. Narzędzia te zwiększają bezpieczeństwo danych poprzez egzekwowanie zasad związanych z kontrolą dostępu do chmury i przechowywaniem. Organizacje wykorzystują je do wdrażania zabezpieczeń, monitorowania dostępu i zabezpieczania danych zarówno w aplikacjach chmurowych, jak i podczas ich przesyłania. Administratorzy mogą nadzorować zarządzanie, ustawiać uprawnienia i śledzić sposób uzyskiwania dostępu do aplikacji. Ponadto wiele rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo w chmurze oferuje funkcje szyfrowania i zapobiegania utracie danych, aby zapewnić dodatkową ochronę dokumentów i danych przechowywanych w chmurze.