Oprogramowanie do współpracy w zakresie treści w chmurze - Najpopularniejsze aplikacje - Słowenia

pCloud to szwajcarska pamięć masowa w chmurze, która zapewnia dostęp do wszystkich treści cyfrowych, w tym obrazów, wideo, audio, dokumentów i nie tylko – w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu. Jego podejście do bezpieczeństwa koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa danych i maksymalnej kontroli. Rejestrując się w pCloud, wybierasz region danych, w którym przechowywane są Twoje pliki i dane osobowe – albo w Stanach Zjednoczonych (Dallas, Teksas), albo w Unii Europejskiej (Luksemburg). Przetestuj pCloud za pomocą bezpłatnego konta z maksymalnie 10 GB miejsca na dysku! Przechowuj wszystkie ważne pliki w bezpiecznym i scentralizowanym miejscu w jednym miejscu. Możesz udostępniać materiały członkom zespołu, klientom itp. na całym świecie i zapewniać im kontrolowany dostęp i uprawnienia do swojej biblioteki cyfrowej. Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, który wyraźnie pokazuje, gdzie wszystko się znajduje i co robi. Oprogramowanie jest dostępne na wiele platform — urządzenia z systemem iOS i Android, komputery Mac, Windows i Linux. Instalując pCloud na swoim komputerze (za pośrednictwem aplikacji komputerowej pCloud Drive), aplikacja tworzy bezpieczny dysk wirtualny, który zwiększa lokalną przestrzeń dyskową. Każdą zmianę, którą dokonasz w swoim pCloud, możesz natychmiast zobaczyć na swoim komputerze, telefonie lub tablecie. Wszystkie Twoje urządzenia są natychmiast synchronizowane, a Ty masz bezpośredni dostęp do plików w przypadku każdej dokonanej aktualizacji. Najnowsza funkcja pCloud, Linki markowe, pozwala dostosować linki do pobierania do stylu i logo Twojej marki. pCloud Crypto to najwyższy poziom bezpieczeństwa Twoich plików. Możesz zapisać swoje poufne informacje i prywatne dokumenty w chmurze i mieć je na dowolnym urządzeniu. Nikt nie ma dostępu do tych plików, łącznie z administratorami pCloud. Dzięki szyfrowaniu po stronie klienta Twoje pliki są szyfrowane lokalnie na Twoim komputerze i tylko zaszyfrowane informacje są przesyłane do chmury. Pliki nigdy nie opuszczają Twojego urządzenia bez szyfrowania.