Oprogramowanie zgodne z chmurą - Najpopularniejsze aplikacje - Somalia

TrustCloud

trustcloud.ai

Jako platforma Trust Assurance, TrustCloud® wykorzystuje ujednoliconą architekturę opartą na wykresach, która łączy kontrole, zasady i bazę wiedzy w jedną pozbawioną silosów platformę do automatyzacji zgodności i zarządzania ryzykiem. Pomagamy zespołom ds. zgodności: - Redukować koszty i czas, zarządzać kontrolami i przygotowywać się do audytów - Przyspieszać transakcje sprzedaży dzięki szybszym przeglądom bezpieczeństwa - Zarządzać i kwantyfikować ryzyko Pomagamy CISO: - Ograniczać odpowiedzialność korporacyjną i osobistą - Programowo mierzyć i raportować stan kontroli, audyty zgodności , zobowiązania klientów i ryzyko — zostań strategicznym partnerem zarządu i kierownictwa TrustCloud to szybka, niedroga i dokładna platforma do zarządzania zgodnością i ryzykiem, która dynamicznie dostosowuje się do Twoich celów w miarę zmiany przepisów i rozwoju Twojej firmy.