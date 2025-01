Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie Cloud Access Security Broker (CASB). - Najpopularniejsze aplikacje - Nowa Zelandia

Oprogramowanie Cloud Access Security Broker (CASB) zapewnia dodatkową warstwę ochrony i egzekwowania zasad dla pracowników uzyskujących dostęp do aplikacji w chmurze. Działając jako brama, CASB umożliwia firmom egzekwowanie zasad bezpieczeństwa poza ich systemami lokalnymi, zapewniając bezpieczne połączenia między pracownikami a dostawcami usług w chmurze. Oprogramowanie to pomaga firmom ograniczać ryzyko związane z aplikacjami w chmurze i połączeniami sieciowymi, jednocześnie stale monitorując działania i zachowania użytkowników. Rozwiązania CASB wykrywają również nietypowe zachowania użytkowników wewnętrznych i ostrzegają administratorów o potencjalnych działaniach Shadow IT i niezgodnościach. Narzędzia te zazwyczaj śledzą i rejestrują działania użytkowników w ramach CASB, dostarczając danych, które można wykorzystać do analizy behawioralnej i raportowania.