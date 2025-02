Oprogramowanie Portalu Klienta - Najpopularniejsze aplikacje - Tokelau

Ahsuite

ahsuite.com

Ahsuite pozwala organizować komunikację z klientem w łatwym w obsłudze portalu klienta, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte ani utracone. Ma czysty, minimalistyczny wygląd, z naciskiem na pracę, którą chcesz wyświetlić: pulpity nawigacyjne, tablice Figma, pokazy slajdów, filmy, raporty lub cokolwiek innego. Jeśli można go osadzić w ramce iframe, możesz udostępnić go w portalu klienta. Portale naszych klientów są bezpieczne, zorganizowane i samoobsługowe. Gdy wypróbujesz Ahsuite, już nigdy nie wrócisz do wysyłania linków e-mailem. Ahsuite jest wyposażony w pakiet potężnych narzędzi do współpracy stworzonych specjalnie dla agencji cyfrowych. Oznacza to, że możesz pożegnać się z Trello, Slack, DropBox i LastPass, ponieważ Ahsuite pozwala zrobić to wszystko za pomocą jednego loginu. Dzięki planowi Pro lub Agency możesz także uzyskać dostęp do naszej ekskluzywnej sieci freelancerów i agencji. Możesz więc nawet używać Ahsuite do budowania swojego zespołu! Plan Starter zawiera zadania, pliki, rozmowy i aż do dziesięciu portali ZA DARMO!