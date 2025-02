Oprogramowanie Chatbotów - Najpopularniejsze aplikacje - Turcja

IngestAI

ingestai.io

IngestAI to platforma, która ułatwia każdej firmie wykorzystanie potężnych modeli sztucznej inteligencji, takich jak GPT, Cohere, BARD i innych. Pozwala szybko budować narzędzia i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, dostosowane do potrzeb biznesowych. Kilka kluczowych rzeczy, które warto wiedzieć o IngestAI: * Założona, aby uczynić sztuczną inteligencję bardziej dostępną po zobaczeniu popytu na Ukrainie, gdy dostęp do OpenAI był ograniczony * Ponad 37 000 użytkowników stworzyło prawie 30 000 niestandardowych aplikacji AI do różnych celów * Skoncentruj się na szybkości, skali i oszczędnościach w porównaniu z wewnętrznym rozwojem sztucznej inteligencji * Zróżnicowany ekosystem integruje wiodące platformy technologiczne i usługi, zapewniając najlepsze w swojej klasie doświadczenia IngestAI działa poprzez dostarczanie niezbędnych komponentów potrzebnych do tworzenia rozwiązań AI: * Modele AI - Uzyskaj dostęp do najlepszych modeli, takich jak GPT, Cohere, BARD i nie tylko * Baza danych wektorowych - przechowuj i organizuj dane w celu uczenia modeli * Narzędzia interfejsu użytkownika - Twórz niestandardowe interfejsy dla swoich narzędzi AI * API — integruj i łącz swoje rozwiązania AI z innymi aplikacjami * Gotowe aplikacje — zacznij od szablonów, które można dostosowywać do typowych potrzeb Możesz łączyć i dopasowywać te komponenty, aby szybko tworzyć aplikacje AI dostosowane do Twojej firmy. Żadne zaawansowane umiejętności techniczne nie są potrzebne! IngestAI oferuje wiele funkcji i korzyści, w tym: * Szybko twórz chatboty AI, narzędzia do automatyzacji przepływu pracy i nie tylko. * Zachowaj prywatność i bezpieczeństwo danych we własnym środowisku. * 3 razy szybszy czas wprowadzenia produktu na rynek w porównaniu z wewnętrznym rozwojem sztucznej inteligencji. * Oszczędź do 70% kosztów w porównaniu do kosztów wewnętrznych. * Skaluj możliwości sztucznej inteligencji w różnych działach i przypadkach użycia. * Gotowe, konfigurowalne szablony aplikacji dla typowych potrzeb. * Łatwy w użyciu nawet dla użytkowników nietechnicznych. * Integruje się z innymi platformami i usługami