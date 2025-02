Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Szukaj

✨ WebCatalog Desktop ✨ Przemień strony internetowe w aplikacji komputerowej z pomocą WebCatalog Desktop i korzystaj z całej gamy aplikacji dla systemów Mac, Windows. Korzystaj z przestrzeni do organizowania aplikacji, przełączania się między wieloma kontami i czynienia pracy sprawniejszą niż kiedykolwiek. Pobierz WebCatalog Desktop Dowiedz się więcej

Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie Chatbotów - Najpopularniejsze aplikacje - Togo

Chatboty, często nazywane wirtualnymi agentami lub wirtualnymi asystentami, to aplikacje zaprojektowane do wykonywania określonych zadań lub dostarczania informacji w odpowiedzi na pisemne lub ustne żądania. Obsługują zarówno zewnętrzne potrzeby klientów, jak i wewnętrzne żądania kierowane do pracowników, umożliwiając użytkownikom interakcję z aplikacjami w sposób konwersacyjny, tekstowy lub dźwiękowy. Chatboty zazwyczaj wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego (NLP) lub rozpoznawanie mowy, aby zrozumieć dane wejściowe użytkownika. Jednak ich podstawowe operacje opierają się na rozmowach opartych na scenariuszu. Kontrastuje to z inteligentnymi wirtualnymi asystentami, które wykorzystują zrozumienie języka naturalnego (NLU) do prowadzenia bardziej wyrafinowanych interakcji przypominających ludzkie. Firmy wykorzystują technologię chatbota do automatyzacji zadań, które wcześniej wymagały interwencji człowieka. Po otrzymaniu żądania użytkownika chatbot przetwarza dane wejściowe i zapewnia odpowiedź w formie tekstu lub mowy. Chatboty są zintegrowane z różnymi narzędziami obsługi klienta, takimi jak oprogramowanie do czatu na żywo, oprogramowanie pomocy technicznej i oprogramowanie contact center, często pełniąc rolę pierwszego punktu kontaktowego. Ich zastosowanie rozszerza się na inne obszary, w tym na bazy wiedzy dotyczące sprzedaży i marketingu. W aplikacjach Business Intelligence chatboty mogą zastąpić języki zapytań, umożliwiając użytkownikom uzyskanie określonych punktów danych po prostu wpisując lub wypowiadając żądanie. Możliwości chatbotów stale rosną i są one włączane do coraz większej liczby aplikacji.