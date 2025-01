Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia certyfikatu (CLM). - Najpopularniejsze aplikacje - Polska

Xitoring

xitoring.com

Xitoring to kompleksowe rozwiązanie do monitorowania infrastruktury IT, które zapewnia szybkość i prostotę! Kluczowe funkcje: - Monitorowanie czasu pracy (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, Heartbeat, Cronjob, TCP, UDP) - Interwał 1-minutowy - Monitorowanie serwera Linux - Monitorowanie serwera Windows - Monitorowanie SSL - Monitoruj oprogramowanie serwera (serwery internetowe , bazy danych, Docker itp.) - Strona statusu publicznego i prywatnego - Zawiera ponad 20 kanałów powiadomień (e-mail, WhatsApp, SMS, Telegram, Pagerduty i więcej!) - Ponad 15 globalnych węzłów sondujących - Alerty i powiadomienia w aplikacjach na iOS i Androida za pośrednictwem: - E-maila - SMS-a - Powiadomienia push na urządzeniu mobilnym - Rozmowy telefonicznej - Telegramu - WhatsApp - Slack - Microsoft Teams - Mattermost - Discord - Czat Google - Atlassian OpsGenie - Ntfy - Gotify - Spike.sh - Splunk on -call - PushOver - Pushbullet - PagerDuty - Webhooks - Obsługa i integracje systemu operacyjnego Zapier: - Windows Server 2012 i starsze wersje - Główne Linux dystrybucje (Ubuntu +14, CentOS +6) Integracje: - Podstawowe metryki serwera (CPU, pamięć, wykorzystanie dysku i we/wy, sieć itp.) - Usługi i procesy - Apache - Nginx - PHP - MySql - MongoDB - HAProxy - Redis - KeyDB - MariaDB - Host Dockera i kontenery - Nadzorca - IIS - Lakier - RabbitMQ - CouchDB - Kafka - i wiele więcej! Zarejestruj się i rozpocznij monitorowanie bezpłatnie dla 2 serwerów i 8 kontroli dostępności na zawsze.