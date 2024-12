Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia certyfikatu (CLM). - Najpopularniejsze aplikacje - Gabon

Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia certyfikatów (CLM) i infrastruktury kluczy publicznych (PKI) pomaga firmom w uwierzytelnianiu i szyfrowaniu informacji za pomocą certyfikatów cyfrowych. PKI to platforma kryptograficzna zabezpieczająca komunikację cyfrową i chroniąca dane, urządzenia, maszyny i osoby przed podszywaniem się pod inne osoby, nieuprawnionym przechwyceniem, manipulacją i innymi zagrożeniami cybernetycznymi. Kluczową zaletą tego oprogramowania jest jego zdolność do zapewnienia widoczności i automatyzacji przez cały cykl życia certyfikatu, w tym wydawanie, wykrywanie, inwentaryzację, udostępnianie, wdrażanie, bezpieczeństwo, monitorowanie, odnawianie i unieważnianie. Automatyzując te procesy, oprogramowanie CLM i PKI często zastępuje metody ręczne, takie jak śledzenie arkuszy kalkulacyjnych, pomagając firmom uniknąć nieplanowanych przestojów systemu i luk w zabezpieczeniach spowodowanych błędami lub wygasłymi certyfikatami. Oprogramowanie CLM i PKI oferuje kompleksowe możliwości wydawania, zarządzania i automatyzacji certyfikatów cyfrowych, w tym certyfikatów SSL i TLS, certyfikatów uwierzytelniania klienta, podpisów cyfrowych i certyfikatów SSH. Typowe przypadki użycia oprogramowania PKI i CLM obejmują między innymi uwierzytelnianie użytkowników, uwierzytelnianie maszyna-maszyna dla serwerów i kontenerów, cyfrowe podpisywanie kodu i dokumentów oraz zapewnianie szyfrowania i integralności urządzeń IoT.