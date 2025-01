Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie do zarządzania katalogami - Najpopularniejsze aplikacje - Nowa Zelandia

Oprogramowanie do zarządzania katalogami usprawnia i centralizuje dane produktów w handlu elektronicznym w katalogu cyfrowym, z korzyścią zarówno dla sprzedawców, jak i kupujących. Służy jako repozytorium informacji o produktach w firmach internetowych. W odróżnieniu od oprogramowania do zarządzania informacjami o produkcie (PIM), oprogramowanie do zarządzania katalogami koncentruje się na ulepszaniu danych produktów poprzez edycję, dodawanie i modyfikowanie szczegółów, podczas gdy oprogramowanie PIM ma szersze spojrzenie. Zapewnia jakość danych, umożliwiając administratorom aktualizację szczegółów produktów, umożliwiając klientom dokonywanie świadomych zakupów. Sprzedawcy pomagają kupującym, dostarczając niezbędnych informacji, takich jak nazwy produktów, filtry, opisy, ceny i kody. Często zintegrowane z narzędziami do marketingu treści w handlu elektronicznym, niektóre rozwiązania są również dostępne jako platformy open source wspierane przez społeczności użytkowników.