Oprogramowanie do zarządzania karierą - Najpopularniejsze aplikacje

Oprogramowanie do zarządzania karierą pomaga organizacjom wspierać pracowników w indywidualnym rozwoju kariery. Narzędzia te umożliwiają zespołom HR śledzenie postępów, umiejętności i doświadczenia, ułatwiając rozwój i utrzymanie wewnętrznych talentów. Jednocześnie rozwiązania do zarządzania karierą pomagają pracownikom w doskonaleniu umiejętności i wyznaczaniu celów zawodowych. Funkcje mogą obejmować programy rozwoju pracowników, samoocenę, wsparcie menedżerów, wewnętrzne odkrywanie talentów, zarządzanie mobilnością, analizy predykcyjne, raportowanie, możliwości nawiązywania kontaktów i nie tylko. Takie rozwiązania są cenne we wszystkich branżach, rozmiarach firm i działach. Często są integrowane z systemami śledzenia kandydatów (ATS) i oprogramowaniem do zarządzania wydajnością.