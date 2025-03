Workhuman

workhuman.com

Założona w 1999 r. Workhuman została zaangażowana w budowanie ludzkich miejsc pracy, które rozpoznają wartość i potencjał każdego pracownika. Dziś pomaga HR i liderom biznesu z największych na świecie organizacji, takich jak LinkedIn, Cisco, Eaton, Whirlpool i Intuit, budują połączenia ludzkie w skali globalnej, aby napędzać ROI. Pozytywne doświadczenia pracowników nie są już miłe; Są imperatywami biznesowymi. Workhuman Cloud to bezpieczna platforma SaaS z ponad sześcioma milionami użytkowników w ponad 30 językach w 180 krajach, generując 100 milionów instancji połączeń międzyludzkich. Rozwiązania napędzają kulturę firmy poprzez uznanie, zaangażowanie, wydajność, harmonię życia zawodowego, włączenie i przynależność. W połączeniu z niezrównanymi unikalnymi spostrzeżeniami biznesowymi z Workhuman IQ, zapewnia liderom proaktywny wgląd i narzędzia, których nie można znaleźć w żadnym innym rozwiązaniu HR. Te spostrzeżenia są wykorzystywane do zrozumienia problemów podczas ich rozwoju i pomocy w podejmowaniu właściwych decyzji w celu dostosowania celów biznesowych i zapewnienia natychmiastowego wpływu. Firma ma podwójną siedzibę w Framingham, Massachusetts i Dublin w Irlandii. Od ośmiu kolejnych lat występuje na liście Great Places to Work w Irlandii i został nazwany numerem 1 w 2019 r.; Jest to najlepsza miejsce na Boston Globe do pracy przez siedem lat i jest świetnym miejscem do pracy w USA.