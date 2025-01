Oprogramowanie do zarządzania karierą - Najpopularniejsze aplikacje - Polska

Leadr

leadr.com

Leader to cyfrowa przestrzeń robocza, która pomaga organizacjom budować skutecznych liderów, którzy tworzą zdrowe zespoły, co prowadzi do lepszych wyników. Leader zapewnia menedżerom narzędzia potrzebne do budowania zdrowych nawyków przywódczych, zapewniając platformę do spotkań indywidualnych i zespołowych, bardziej zamierzonej informacji zwrotnej, wyznaczania celów i śledzenia ocen wyników, zaangażowania pracowników i nie tylko. Najlepsza część? Wszystko to i wiele więcej możesz zrobić w ramach jednej, łatwej w obsłudze platformy. Platforma wspomaga rozwój przywództwa 1:1 na każdym poziomie organizacji, tworząc zdrową kulturę informacji zwrotnej i uczenia się. Każdy pracownik ma głos. Każdy menadżer trenerem. Nadszedł czas, aby przekształcić zarządzanie ludźmi w rozwój ludzi.