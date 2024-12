Oprogramowanie do zarządzania karierą - Najpopularniejsze aplikacje - Wielka Brytania

Marlee

getmarlee.com

Marlee (Fingerprint for Success) to sztuczna inteligencja do współpracy i wydajności przeznaczona dla pojedynczych osób i zespołów, która pozwala wydobyć z każdego to, co najlepsze, w przepływie pracy w dowolnym miejscu i czasie. W oparciu o ponad 20 lat badań i danych opartych na dowodach nasze re...