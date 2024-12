Oprogramowanie do zarządzania karierą - Najpopularniejsze aplikacje - Niemcy

Leadr

leadr.com

Leader to cyfrowa przestrzeń robocza, która pomaga organizacjom budować skutecznych liderów, którzy tworzą zdrowe zespoły, co prowadzi do lepszych wyników. Leader zapewnia menedżerom narzędzia potrzebne do budowania zdrowych nawyków przywódczych, zapewniając platformę do spotkań indywidualnych i zes...