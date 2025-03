Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Online Applicing Tracking Software do bezproblemowych i współpracy zatrudniania. Obejmuje publikowanie pracy jednego kliknięcia do najlepszych płyt pracy, konfigurowalne przepływy pracy, raportowanie zgodności i wiele innych. Hire to system śledzenia kandydatów (ATS) przez Trakstar. Łatwo zarządzać CV, przyciągnąć kandydatów z różnych źródeł, zarządzaj swoją witryną kariery, współpracuj z zespołem zatrudniającym i generuj raporty dotyczące swoich wysiłków rekrutacyjnych - wszystko za pomocą jednego rozwiązania. Zatrudnienie pomaga firmom zautomatyzować proces zatrudniania kompleksowego, od publikowania zadania po wybór idealnego kandydata. Zarządzaj każdym CV. Wznów przepływają do wynajęcia i są analizowane na konsekwentnie formatowane profile kandydatów. Współpracuj z zespołem rekrutacyjnym. Zatrudnianie menedżerów i ankieterów mogą przekazać kandydujące informacje zwrotne i zaakceptować prośby o rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio z ich e -maila i kalendarza. Zmierz swój sukces zatrudniania: generuj raporty w spostrzeżeniach Trakstar z testem porównawczym, które pomagają zidentyfikować wąskie gardła w procesie rekrutacji i sposób, w jaki układasz się z podobnymi grupami rówieśniczymi. Opis produktu Hire to system śledzenia kandydatów przez Trakstar. Zarządzaj każdym etapem procesu zatrudniania, od rekrutacji talentu do wyboru odpowiedniego kandydata.