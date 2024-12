Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie do zarządzania relacjami z kandydatami - Najpopularniejsze aplikacje - Wielka Brytania

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z kandydatami, zwane także oprogramowaniem do obsługi kandydatów, pomaga specjalistom HR, rekruterom i menedżerom ds. rekrutacji w zwiększaniu zaangażowania kandydatów w całym procesie rekrutacji. Narzędzia te umożliwiają personalizację doświadczeń kandydatów, zwiększając tym samym ich zaangażowanie i satysfakcję. Rekruterzy i zespoły HR wykorzystują rozwiązania w zakresie relacji z kandydatami, aby rozwijać aktywny potok talentów, ułatwiając pozyskiwanie wykwalifikowanych kandydatów na dostępne stanowiska. Ważne jest, aby odróżnić oprogramowanie do zarządzania relacjami z kandydatami od oprogramowania CRM, mimo że oferuje podobne funkcjonalności. Zarządzanie relacjami z kandydatami koncentruje się w szczególności na ulepszaniu podróży i doświadczenia kandydata. Oprogramowanie to, zazwyczaj zintegrowane z platformami marketingu rekrutacyjnego, często bezproblemowo współpracuje z systemami śledzenia kandydatów (ATS) i oprogramowaniem tablic ogłoszeń.