Oprogramowanie kalendarza - Najpopularniejsze aplikacje - Togo

BeforeSunset AI to internetowy program do codziennego planowania oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany, aby pomóc zespołom i zapracowanym profesjonalistom w codziennym planowaniu i zarządzaniu czasem. JAK TO DZIAŁA: Dzięki planerowi AI i oprogramowaniu do obsługi BeforeSunset AI możesz zaplanować swój dzień za pomocą kalendarza i listy rzeczy do zrobienia, przeglądając wczorajsze osiągnięcia i niedokończone zadania. Możesz dotrzymać harmonogramu przez cały dzień, rejestrując czas wykonania każdego zadania i koncentrując się na jednym zadaniu na raz. Ponadto, szacując czas wymagany na wykonanie każdego zadania, możesz mieć pewność, że Twoja praca postępuje zgodnie z planem i w razie potrzeby wprowadzić poprawki. Zakończ dzień analizami dostarczonymi przez BeforeSunset AI, aby przejrzeć i zastanowić się nad poczynionymi postępami. FUNKCJE: Pozwól AI zaplanować Twój dzień za Ciebie: AI BeforeSunset tworzy idealny harmonogram, synchronizując Twój kalendarz i listę rzeczy do zrobienia, bez martwienia się o to. Sztuczna inteligencja optymalizuje listę zadań do wykonania pod kątem idealnego harmonogramu: asystent AI tworzy dla Ciebie podzadania i zamienia je w zadania, które można wykonać. Przygotuj najlepszy plan swojej rutyny: Aby skutecznie planować codzienność, zadaj sobie pytanie: jakie jest zadanie, ile czasu zajmie i ile czasu jest dostępne. BeforeSunset pomaga na wszystkich etapach. Wyznaczaj cele za pomocą tagów: używaj tagów, aby usprawnić codzienne planowanie dzięki wsparciu AI, śledź swoje postępy za pomocą analiz i skutecznie wyznaczaj cele oraz kategoryzuj swoje zadania do wykonania. Tygodniowe analizy: zobacz swoje cotygodniowe osiągnięcia z lotu ptaka i zaplanuj jeszcze większy sukces. Zakładki: łatwy dostęp do ulubionych zadań i notatek w mgnieniu oka. Pracuj nad wszystkim w jednym miejscu pracy: Twój kolega z zespołu nie będzie wiedział o Twojej liście zakupów ani o Twoich prywatnych sprawach, obiecujemy. Możesz oddzielić zadania związane z pracą/zespołem, przeciągając i upuszczając zadania. Pozostań w kontakcie dzięki kanałowi zespołu: jeśli chcesz, możesz udostępniać swoje postępy i przeglądać aktualizacje swojego zespołu w czasie rzeczywistym. Możesz także dowiedzieć się o nastroju kolegi z drużyny oraz o tym, co lubi, a czego nie. Poznaj swoich kolegów z drużyny: chcesz przełamać lody, ale nie wiesz jak? Po prostu sprawdź ich informacje, co lubią, a czego nie? – i poznaj ich lepiej. Nigdy nie przegapisz urodzin i zaufaj nam, poznasz podstawy, aby rozpocząć pierwszą rozmowę, nie czyniąc jej niezręczną. Ustaw lokalizację: na stronie analitycznej sprawdź, jak Twoje miejsce pracy wpływa na Twoje codzienne planowanie i wydajność. Ustaw swój nastrój i napisz o nim: Dowiedz się o nastrojach swoich kolegów z drużyny, nawet ich nie pytając. Sprawdź je, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ustaw tagi dla każdego obszaru: możesz teraz ustawić tagi, aby wiedzieć, nad czym pracuje każdy członek zespołu lub czy będziesz mógł pracować ze swoim najlepszym przyjacielem w tym samym obszarze.