Google Calendar

workspace.google.com

Kalendarz Google to zarządzanie czasem i planowanie kalendarza opracowanej przez Google. Stał się dostępny w wersji beta 13 kwietnia 2006 r., A w lipcu 2009 r., W Internecie i jako aplikacje mobilne na platformy Androida i iOS. Kalendarz Google pozwala użytkownikom tworzyć i edytować zdarzenia. Remindery można włączyć dla zdarzeń, z opcjami dostępnymi dla typu i czasu. Można również dodać lokalizacje zdarzeń, a innych użytkowników można zaprosić na wydarzenia. Użytkownicy mogą włączyć lub wyłączyć widoczność specjalnych kalendarzy, w tym urodziny, w których aplikacja pobiera daty urodzeń z kontaktów Google i wyświetla karty urodzinowe co roku oraz wakacje, kalendarz specyficzny dla kraju, który wyświetla daty specjalnych okazji. Z czasem Google dodał funkcjonalność, która wykorzystuje uczenie maszynowe, w tym „zdarzenia z Gmaila”, w których informacje o zdarzeniach z komunikatów Gmaila użytkownika są automatycznie dodawane do kalendarza Google; „Przypomnienia”, w których użytkownicy dodają działania do zrobienia, które można automatycznie aktualizować o nowe informacje; „Inteligentne sugestie”, w których aplikacja zaleca tytuły, kontakty i lokalizacje podczas tworzenia zdarzeń; oraz „Cele”, w których użytkownicy wprowadzają informacje o określonym celu osobistym, a aplikacja automatycznie planuje aktywność w optymalnym czasie. Aplikacje mobilne Google Calendar otrzymały spolaryzowane recenzje. Recenzje aplikacji Androida i iOS z 2015 r. Zarówno chwalone, jak i skrytykowały projekt. Podczas gdy niektórzy krytycy chwalili projekt za „czystszy”, „odważny” i wykorzystujący „kolorową grafikę”, inni recenzenci twierdzili, że grafika zajęła zbyt dużo miejsca. Funkcja inteligentnych sugestii była również lubiana i nie lubiana, z różnym poziomem sukcesu w aplikacji, faktycznie udało się zasugerować istotne informacje o tworzeniu zdarzeń. Chwalono jednak integrację kalendarza Google i Gmaila, ponieważ krytycy piszą, że „wszystkie istotne szczegóły są tam”.