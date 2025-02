Usługi kalendarza i planowania - Najpopularniejsze aplikacje - Tokelau

HEY Calendar

hey.com

Zrób sobie dzień. Zupełnie nowy kalendarz HEY stawia czas na Twoją korzyść. Tydzień po tygodniu, a nie miesiąc po miesiącu Ludzie myślą dniami i tygodniami, a nie miesiącami. Co będzie jutro? Później w tym tygodniu? Przyszły tydzień? Kalendarz HEY opiera się na tym, jak myślisz, a nie na tym, jak zaprojektowano kalendarze papierowe. Nawyki i najważniejsze cechy Stwórz nawyk, trzymaj się go. Zakreśl ważne wydarzenia, aby się wyróżniały. Wypełniaj swoje dni wspomnieniami i chwilami — nie tylko wydarzeniami. „Gdzieś w tym tygodniu” naśladuje prawdziwe życie Potrzebujesz wymiany oleju? Wziąć trochę gotówki z bankomatu? Napisać podziękowanie? Może w tym lub następnym tygodniu, ale nie jesteś do końca pewien, kiedy będziesz miał szansę? HEJ, wie, że „być może” to realna rzecz. I wiele więcej Kalendarz HEY to w pełni funkcjonalny kalendarz z wieloma oryginalnymi zwrotami akcji w popularnych — i mniej powszechnych — konwencjach. Wkrótce będziesz się zastanawiać, dlaczego wszystkie kalendarze nie działają w ten sposób. - Ustaw odliczanie dla przewidywanych wydarzeń - Użyj etykiet dni, aby dodać kontekst do dni - Skonfiguruj podkalendarze oznaczone kolorami - Elastyczne przypomnienia, dzięki którym niczego nie przegapisz