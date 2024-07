Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Dostawcy danych o zamiarach kupującego - Najpopularniejsze aplikacje - Argentyna Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Dostawcy danych o zamiarach kupującego zbierają i zapewniają wgląd w momenty, w których potencjalni i obecni klienci wchodzą w interakcję z marką. Zamiar kupującego odnosi się do prawdopodobieństwa dokonania przez klienta zakupu, a narzędzia te gromadzą informacje na temat rzeczywistych podróży kupującego i wskaźników jego skłonności do zakupów. Organizacje korzystają z narzędzi do zbierania danych o zamiarach kupujących na potrzeby ukierunkowanych kampanii marketingowych opartych na kontach (ABM), dostosowując doświadczenia witryn internetowych do potrzeb osób odwiedzających online i ustalając priorytety przychodzących potencjalnych klientów w oparciu o ich zaangażowanie w firmę. Ponadto firmy wykorzystują te dane, aby proaktywnie przeciwdziałać utracie klientów, identyfikując przypadki interakcji z konkurencją i oceniając potencjał zmiany dostawcy. Dane dotyczące zamiarów kupującego odgrywają również zasadniczą rolę w pomaganiu firmom w zrozumieniu dodatkowych produktów lub integracji, które mogłyby zapobiegawczo zaspokoić potrzeby ich klientów.