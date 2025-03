Oprogramowanie do analityki biznesowej - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

Hex

Hex to platforma do wspólnej analityki i nauki o danych. Łączy w sobie notesy z kodem, aplikacje do obsługi danych i zarządzanie wiedzą, ułatwiając korzystanie z danych i udostępnianie wyników. Hex łączy to, co najlepsze w notatnikach, BI i dokumentach, w płynny, oparty na współpracy interfejs użytkownika. Używaj SQL, Python i R razem lub osobno. Publikuj prace wewnętrznie lub zewnętrznie jako interaktywne aplikacje do danych, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść” w responsywnych układach, z których każdy może korzystać. Wykorzystaj pełną bibliotekę komponentów interfejsu użytkownika z możliwością natychmiastowego publikowania i otrzymuj komentarze na żywo, aby zapewnić użytkownikom niezawodne środowisko. Buduj wiedzę organizacyjną za pomocą Hex, umożliwiając każdemu odkrywanie i wykorzystywanie danych.