Oprogramowanie do analityki biznesowej - Najpopularniejsze aplikacje - Arabia Saudyjska

Glympse to wiodąca platforma do śledzenia lokalizacji geograficznej, posiadająca wbudowane powiadomienia i komunikaty dla klientów. Współpracuje z firmami każdej wielkości, które poszukują rozwiązań w zakresie widoczności predykcyjnej i analityki lokalizacyjnej, pomagając im w przechwytywaniu i przetwarzaniu elementów danych w celu wizualizacji i inteligentnego wywoływania zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych. Glympse powstało w oparciu o założenie, że udostępnianie lokalizacji powinno mieć charakter tymczasowy, a użytkownik końcowy powinien zawsze mieć kontrolę nad ustalaniem limitów czasowych i granic geograficznych dla tej części lokalizacji. Od ponad dziesięciu lat zapewnia funkcje udostępniania lokalizacji, które zapewniają harmonijną równowagę między łatwością, bezpieczeństwem, użytecznością, tymczasowością i prywatnością. Opanował niuanse budowania interaktywnych doświadczeń w oparciu o dane lokalizacyjne. Z dumą potrafi automatyzować aktualizacje tego, co widzi klient, w oparciu o wyrafinowane wykrywanie przybycia i logikę geofencingu, optymalizować czas pracy baterii i równoważyć to wszystko dzięki płynnym funkcjom UX/UI. Ponieważ wszyscy w Glympse są maniakami technologii i ekscytują się tworzeniem najnowocześniejszych rozwiązań, firma zastosowała to samo podejście do opracowywania rozwiązań, które umożliwiają markom korporacyjnym zapewnianie płynniejszej obsługi klienta, gdy ludzie, produkty i usługi są w ruchu. Glympse oferuje elastyczną platformę do śledzenia lokalizacji geograficznej z pakietami SDK, interfejsami API, pulpitami nawigacyjnymi i nie tylko, umożliwiającymi tworzenie własnych produktów lub usług opartych na lokalizacji dla usług terenowych, floty i logistyki, dostawy produktów i powiadomień o przybyciu produktów do sprzedaży detalicznej lub skorzystaj z jednego z dwóch gotowych produktów: Glympse En Route dla klientów korporacyjnych i Glympse PRO dla małych firm.