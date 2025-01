Oprogramowanie do analityki biznesowej - Najpopularniejsze aplikacje - Polinezja Francuska

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc. to samoobsługowa firma zajmująca się oprogramowaniem do analizy biznesowej oparta na chmurze, z siedzibą w Los Angeles w Kalifornii. Firma znana jest ze stworzenia aplikacji Business Dashboard, przeznaczonej do analizowania, przekształcania i raportowania danych z różnych zintegrowanych źródeł analityki biznesowej. Jest to aplikacja freemium do śledzenia i monitorowania wszystkich wskaźników biznesowych w jednym miejscu. Cyfe zapewnia agencjom i marketerom pulpity nawigacyjne umożliwiające sprawdzanie zwrotu z inwestycji, łączenie źródeł danych i wizualizację trendów. Założona w 2012 roku przez Devena Patela i występująca w przebojowym programie Dolina Krzemowa, Cyfe rozrosła się do ponad trzystu tysięcy użytkowników. W 2020 roku Cyfe dołączył do nowo uruchomionego, skoncentrowanego na agencjach pakietu technologii marketingowych – Traject. Składający się z pełnych pasji członków zespołu z 22 miast i 11 krajów, Traject reprezentuje 7 marek w obszarze technologii marketingowych. Cyfe pozostaje wierny korzeniom Cyfe, angażując się w dostarczanie najłatwiejszego, gotowego do użycia rozwiązania do dashboardów, jednocześnie wprowadzając innowacje, rozszerzając integracje i poprawiając użyteczność. Cyfe by Traject obsługuje setki tysięcy użytkowników i firm, od osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą po przedsiębiorstwa, koncentrując się na pomaganiu rozwijającym się agencjom w śledzeniu ich wysiłków i dostarczaniu wartości.