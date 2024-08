Oprogramowanie do analityki biznesowej - Najpopularniejsze aplikacje - Boliwia

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc. to samoobsługowa firma zajmująca się oprogramowaniem do analizy biznesowej oparta na chmurze, z siedzibą w Los Angeles w Kalifornii. Firma znana jest ze stworzenia aplikacji Business Dashboard, przeznaczonej do analizowania, przekształcania i raportowania danych z różnych zintegrowanych ź...