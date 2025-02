Oprogramowanie do projektowania budynków i modelowania informacji o budynku (BIM). - Najpopularniejsze aplikacje - Somalia

SketchUp

sketchup.com

SketchUp to program komputerowy do modelowania 3D przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań rysunkowych, takich jak architektura, projektowanie wnętrz, architektura krajobrazu, inżynieria lądowa i mechaniczna, projektowanie filmów i gier wideo. Jest dostępny jako aplikacja internetowa, SketchUp Free, wersja bezpłatna, SketchUp Make oraz wersja płatna z dodatkowymi funkcjami, SketchUp Pro. Właścicielem programu SketchUp jest Trimble Inc., firma produkująca sprzęt do mapowania i nawigacji. Dostępna jest internetowa biblioteka bezpłatnych zespołów modeli (np. okien, drzwi, samochodów), Galerii 3D, do której użytkownicy mogą dodawać modele. Program zawiera funkcję układu rysunków, umożliwia renderowanie powierzchni w różnych „stylach”, obsługuje programy „wtyczek” innych firm hostowane w witrynie o nazwie Extension Warehouse w celu zapewnienia innych możliwości (np. renderowania niemal fotorealistycznego) i umożliwia umieszczanie jego modele w Google Earth.