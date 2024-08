Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie do projektowania budynków i modelowania informacji o budynku (BIM). - Najpopularniejsze aplikacje - Bułgaria Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie do projektowania budynków i modelowania informacji o budynku (BIM) obejmuje narzędzia do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), szeroko stosowane w sektorach architektury i budownictwa. Produkty te często zawierają specjalistyczne narzędzia i biblioteki do projektowania architektonicznego i konstrukcji, w tym systemów mechanicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych (MEP), a także BIM. Oprogramowanie BIM ułatwia podejście oparte na modelach do projektowania budynków i infrastruktury oraz zarządzania nimi, oferując cyfrową reprezentację właściwości funkcjonalnych obiektu wykraczającą poza tradycyjne rysunki konstrukcyjne. Chociaż niektóre produkty w tej kategorii służą szerszym celom CAD, ich rankingi opierają się wyłącznie na ich zastosowaniu w projektowaniu budynków.