Oprogramowanie do śledzenia błędów - Najpopularniejsze aplikacje - Tonga

Bugpilot

Bugpilot pomaga zespołom SaaS szybciej pozbyć się błędów napotykanych przez użytkowników. Dzięki Bugpilot obsługa klienta i inżynierowie uzyskują wszystkie szczegóły potrzebne do zrozumienia, rozwiązywania problemów i naprawiania błędów w ciągu kilku sekund. Dzięki naszemu autopilotowi opartemu na sztucznej inteligencji nawet osoby nietechniczne mogą zrozumieć, co jest nie tak. ### Uzyskaj **szczegóły** Obsługa klienta może natychmiast zrozumieć, co dzieje się na ekranie użytkownika końcowego, bez zadawania żadnych pytań i oczekiwania na odpowiedź; dzięki inteligentnemu nagrywaniu sesji Bugpilot każdy w zespole otrzymuje nagrania ekranu i mnóstwo szczegółów technicznych za każdym razem, gdy użytkownik rozpoczyna rozmowę z obsługą klienta. **Automatyzuj nudne zadania!** Jeśli Ty i Twój zespół nadal ręcznie wypełniacie formularze zgłaszania błędów, kłócicie się o brakujące szczegóły, prowadzicie bezsensowne rozmowy na temat „działa na moim komputerze” i prosicie użytkowników o przesyłanie wam zrzutów ekranu, Bugpilot jest dla Was . Bugpilot zapewnia ustandaryzowany w branży raport, który zawsze zawiera wszystko, czego potrzebujesz Ty i Twój zespół. ### Zrozumienie, co jest nie tak w ciągu kilku sekund. Każdy w zespole może stwierdzić, co jest nie tak, po prostu patrząc na raport Bugpilot przez 5 sekund; nasz autopilot oparty na sztucznej inteligencji podkreśla potencjalne problemy na stronie i w środowisku użytkownika; niejasne problemy powodowane przez programy blokujące reklamy, wolne połączenia internetowe i serwery proxy należą już do przeszłości. Wszystko na jednej stronie: nagrywanie wideo; jasne kroki w celu reprodukcji; dzienniki konsoli i aktywność sieciowa. **Zrozumiesz, co jest nie tak w ciągu kilku sekund** Każdy w zespole może stwierdzić, co jest nie tak, po prostu patrząc na raport Bugpilot przez 5 sekund; nasz autopilot oparty na sztucznej inteligencji podkreśla potencjalne problemy na stronie i w środowisku użytkownika; wskazuje, że niejasne problemy powodowane przez programy blokujące reklamy, wolne połączenia internetowe i serwery proxy należą już do przeszłości. Wszystko na jednej stronie: nagrywanie wideo; jasne kroki w celu reprodukcji; dzienniki konsoli i aktywność sieciowa. ### Zwiększ wydajność swojego zespołu. Spędzaj mniej czasu na błędach. Inżynierowie mogą od razu przystąpić do rozwiązywania problemów, a wszystkie szczegóły są ładnie sformatowane w standardowym formacie raportu o błędach. Już nigdy nie zabraknie żadnego szczegółu: inżynierowie zaoszczędzą wiele godzin rozmów i nie będą musieli już wracać do użytkowników końcowych i obsługi klienta. Dzięki elastycznemu API Bugpilot możesz zebrać wszystkie dodatkowe informacje, których potrzebujesz, takie jak wersja aplikacji, data wydania i wszelkie informacje o użytkowniku.