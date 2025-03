Citrix Cloud

Citrix jest wiodącym dostawcą bezpiecznych, skalowalnych rozwiązań IT, które umożliwiają organizacjom optymalizację ich cyfrowych obszarów roboczych. Platforma Citrix oferuje szereg usług, w tym wirtualizację aplikacji i komputerów stacjonarnych, zarządzanie punktami końcowymi oraz rozwiązania Bezpiecznego dostępu, zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i usprawnienia zarządzania IT. Koncentrując się na wspieraniu hybrydowych pracowników, Citrix umożliwia firmom bezpieczne dostarczanie krytycznych aplikacji i danych na dowolnym urządzeniu, jednocześnie upraszczając zarządzanie urządzeniami i zwiększając wrażenia użytkowników. Platforma podkreśla również bezpieczeństwo poprzez zerowy dostęp do zaufania i obserwowalność, pomagając organizacjom chronić poufne informacje i zapewnić zgodność. Citrix obsługuje różne branże, w tym opiekę zdrowotną, usługi finansowe, rząd i edukację, zapewniając dostosowane rozwiązania w celu zaspokojenia określonych potrzeb biznesowych. Dzięki innowacjom i współpracy Citrix nadal zwiększa postęp w środowiskach IT opartych na chmurze i lokalnym.