Oprogramowanie do symulacji naruszeń i ataków (BAS). - Najpopularniejsze aplikacje - Tonga

Cymulate

cymulate.com

Cymulate to wiodąca platforma walidacji zabezpieczeń oparta na najbardziej wszechstronnej i przyjaznej dla użytkownika technologii symulacji naruszeń i ataków w branży. Umożliwiamy zespołom ds. bezpieczeństwa ciągłe testowanie i wzmacnianie zabezpieczeń w dynamicznym krajobrazie zagrożeń, przyjmując punkt widzenia atakującego. Cymulate wdraża się w ciągu godziny, integrując się z rozległym sojuszem technicznym kontroli bezpieczeństwa, od EDR, po bramy e-mail, bramy internetowe, SIEM, WAF i nie tylko w środowiskach lokalnych, chmurowych i Kubernetes. Klienci zauważają zwiększoną prewencję, wykrywanie i poprawę ogólnego stanu bezpieczeństwa dzięki kompleksowej optymalizacji istniejących inwestycji w obronę w ramach MITER ATT&CK®. Platforma zapewnia gotowe, specjalistyczne i oparte na analizie zagrożeń oceny ryzyka, które są proste we wdrożeniu i użytkowaniu na wszystkich poziomach dojrzałości oraz są stale aktualizowane. Zapewnia także otwartą platformę do tworzenia i automatyzacji tworzenia zespołów czerwonych i fioletowych poprzez generowanie scenariuszy penetracji i zaawansowanych kampanii ataków dostosowanych do ich unikalnych środowisk i zasad bezpieczeństwa.