Oprogramowanie do symulacji naruszeń i ataków (BAS). - Najpopularniejsze aplikacje - Norwegia

Oprogramowanie do symulacji naruszeń i ataków (BAS) replikuje rzeczywiste zagrożenia bezpieczeństwa, pomagając firmom przygotować plany reagowania na incydenty i zidentyfikować potencjalne luki w ich systemach bezpieczeństwa. Symulacje te mogą obejmować wysyłanie pracownikom fałszywych wiadomości e-mail typu phishing lub próby włamania się do zapory aplikacji internetowej firmy. Wiele narzędzi BAS oferuje zautomatyzowane symulacje z logiką zagrożeń opartą na sztucznej inteligencji i ciągłymi testami, dzięki czemu zespoły są zawsze gotowe do skutecznego reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem. Symulacje te są zazwyczaj dostępne przez całą dobę, a firmy często przeprowadzają je okresowo, szczególnie w przypadku aktualizacji systemów bezpieczeństwa lub zmiany zasad. Bez tych symulowanych ataków ocena skuteczności operacji bezpieczeństwa może być trudna. Dostosowane symulacje mogą naśladować różne zagrożenia wymierzone w różne obszary lub w określonych środowiskach, pomagając firmom oceniać i wzmacniać