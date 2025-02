Oprogramowanie do ochrony marki - Najpopularniejsze aplikacje - Surinam

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy to oprogramowanie do ustalania cen detalicznych używane przez firmy różnej wielkości z różnych branż na całym świecie. Oprogramowanie do wyceny detalicznej, oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, pomaga profesjonalistom z branży eCommerce monitorować i analizować dane cenowe oraz ponownie wyceniać produkty, w zależności od ich strategii rynkowej. Użytkownikom oferowane jest pozyskiwanie cen i wiele mechanizmów raportowania w celu analizy danych. Analiza pomaga organizacjom zidentyfikować możliwości cenowe, np. które produkty są zaniżone lub czy cenę można obniżyć, ale nie przekraczać pożądanej marży zysku. Integrując Price2Spy z Google Analytics 4, umożliwiasz powiązanie i analizę dwóch zestawów danych. Pomaga to zidentyfikować produkty o dużej liczbie odwiedzin i małej sprzedaży, produkty, w przypadku których zostawiasz pieniądze na stole, nie zwiększając cen, a także sposób na analizę produktów wolno sprzedających się. API Price2Spy umożliwia ścisłą integrację z oprogramowaniem organizacji i pozwala na automatyczne dopasowywanie cen do konkurencji. Jeśli zmiany cen mieszczą się w określonej marży lub powyżej danego progu, ceny marki mogą zostać automatycznie zaktualizowane bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Moduł Recenzje umożliwia zdefiniowanie strategii cenowych w celu zidentyfikowania, które produkty mogą wzrosnąć lub spaść w cenie i zmienić te ceny w Twoim sklepie internetowym. Przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany ceny Twoje produkty muszą zostać dopasowane do produktów konkurencji. Oferujemy ręczne dopasowywanie produktów, automatyzację, a także automatyzację hybrydową poprzez uczenie maszynowe. Algorytm uczenia maszynowego (ML) przegląda produkty z Twojej witryny i produktów konkurencji, aby mieć pewność, że zasugerowani zostaną tylko sensowni, pasujący kandydaci. Wszystko to jest zatwierdzane przez człowieka. Ostatnio coraz więcej z Was korzysta z naszych usług ekstrakcji danych produktów, w ramach których indeksujemy witryny i wyodrębniamy informacje o produktach. Price2Spy jest w stanie monitorować strony internetowe zbudowane w celu ochrony aplikacji monitorujących. Możesz wirtualnie zobaczyć ceny konkurencji, nawet jeśli ich strony internetowe nie chcą być monitorowane. Jeśli korzystasz z jednej z obsługiwanych platform, takich jak; Shopify, Magento, BigCommerce, 3dcart, PrestaShop itp. Price2Spy umożliwia integrację jednym kliknięciem i dokonywanie ponownej wyceny w czasie rzeczywistym zgodnie z Twoją strategią cenową. Niewiele trzeba zrobić, aby system zaczął działać. Price2Spy oferuje samouczki, demonstracje i wsparcie online, aby pomóc użytkownikom.