Oprogramowanie do analizy marki - Najpopularniejsze aplikacje

Upsiide

upsiide.com

Upsiide to platforma SaaS zbudowana i stale ulepszana przez ekspertów konsumenckich z Dig Insights. Upsiide pozwala efektywniej i efektywniej udoskonalać i weryfikować swoje pomysły na innowacje. ... Pokaż więcej Organizacje, które przenoszą swój proces innowacji na platformę Upsiide, zauważają znacznie skrócony czas wprowadzania produktów na rynek i znacznie poprawiony sukces na rynku. Innowacja często kojarzona jest z nowymi produktami. Ale innowacje są znacznie szersze i obejmują nowe produkty, nowe warianty, nowe funkcje, nowe usługi, nowe roszczenia, nową komunikację itp. Upsiide to pojedyncza platforma do testowania każdej innowacji w każdej kategorii. Wykorzystując naszych wewnętrznych ekspertów w dziedzinie badań konsumenckich i ich dziesięciolecia wiedzy, opracowaliśmy na nowo 3 podstawowe elementy tradycyjnych badań: - Doświadczenie respondenta: Zintegrowany interfejs Upsiide zapewnia lepsze zaangażowanie respondentów i dokładniejsze dane. - Doświadczenie analityczne: Intuicyjna wizualizacja danych ułatwiająca analizę strategiczną i podejmowanie decyzji. - Tworzenie badania: profesjonalnie stworzone, konfigurowalne szablony badań obejmujące szereg potrzeb w zakresie innowacji. Upsiide jest bardzo elastyczny i może być używany tak, jak chcesz - jako platforma do analiz innowacji dla całej organizacji lub po prostu do prowadzenia indywidualnych badań. Kliknij przyciski na górze, aby samodzielnie i bez ryzyka wypróbować Upsiide lub porozmawiać z naszym zespołem sprzedaży w celu uzyskania wersji demonstracyjnej!