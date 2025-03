Locobuzz

locobuzz.com

Locobuzz to wielokrotnie nagradzana platforma do analityki i zaangażowania w mediach społecznościowych, którą można skutecznie wykorzystać do słuchania i reagowania na szum internetowy tworzony przez markę oraz oceny skuteczności danej kampanii marketingowej. Locobuzz nie tylko pomaga w „słuchaniu” mediów społecznościowych, ale także w „nawiązywaniu kontaktu” z użytkownikami w sposób spersonalizowany, korzystając z wbudowanych funkcji CRM. Potężne łączenie danych generuje spostrzeżenia i zapewnia przydatne dane. Tworzymy kompleksowe centrum inteligencji cyfrowej dla Twojej marki. Ułatwia to wysiłki podejmowane w celu kierowania strategią cyfrową i tożsamością marki za pomocą ustrukturyzowanych i wydajnych analiz i wizualizacji, wolnych od nadmiaru skomplikowanych danych społecznościowych. Pomożemy Ci w zdobywaniu doświadczenia w czasie rzeczywistym, przywództwie myślowym i zarządzaniu kryzysowym. Locobuzz umożliwia także firmom wykorzystanie mocy uczenia maszynowego i NLP do tworzenia interaktywnych doświadczeń za pomocą wielojęzycznych chatbotów. Wierzymy, że potencjał handlu konwersacyjnego może zwiększyć produktywność poprzez włączenie ludzkiej inteligencji do maszyn za pomocą sztucznej inteligencji.