Oprogramowanie do zarządzania aktywami marki - Najpopularniejsze aplikacje - Surinam

Pics.io to wszechstronne oprogramowanie do zarządzania zasobami cyfrowymi, pomagające firmom zarządzać biblioteką zasobów multimedialnych. Pics.io to scentralizowane centrum wszystkich plików multimedialnych, które zapewnia kontrolowany dostęp do informacji cyfrowych, zautomatyzowane przepływy pracy marketingowej i śledzenie postępów. Możesz użyć miejsca Pics.io na swoją bibliotekę zasobów multimedialnych. Alternatywnie możesz rozpocząć zarządzanie zasobami cyfrowymi na dysku Google lub w chmurze Amazon S3. Jakie korzyści odniesiesz dzięki Pics.io? * Uzyskaj ekonomiczne rozwiązanie DAM bez konieczności przenoszenia plików w dowolne miejsce i ponoszenia dodatkowych opłat za przechowywanie zasobów na serwerach stron trzecich * Możliwość przeszukiwania nieograniczonej przestrzeni dyskowej za pomocą słów kluczowych, metadanych i innych funkcji * Zdecyduj, jaki model AI wybrać do automatycznego tagowania słów kluczowych, w oparciu o wydajność, koszty i Twoje potrzeby. Twórz opisy zasobów dla swoich plików oparte na sztucznej inteligencji. * Kontroluj aktywność swojego zespołu w bibliotece cyfrowej, otrzymuj powiadomienia o zmianach wprowadzonych w plikach, przekazuj opinie i dodawaj komentarze do wymaganych zasobów, śledząc powiązaną komunikację w jednym miejscu * Kontroluj dostęp zespołu do treści cyfrowych, przypisuj role i uprawnienia członkom zespołu * Udostępnij swoją bibliotekę cyfrową klientom, partnerom i współpracownikom, dostosowując dostęp do swoich zasobów * Kontroluj całkowicie nowe przesyłanie, modyfikacje metadanych, słowa kluczowe i wszystkie inne zmiany wprowadzane w Pics.io w Twojej chmurze