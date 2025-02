Oprogramowanie do wspierania marki - Najpopularniejsze aplikacje - Tokelau

SoAmpli

SoAmpli to wielokrotnie nagradzana platforma SaaS zajmująca się marketingiem i sprzedażą. Dzięki pięknemu i przyjaznemu interfejsowi SoAmpli pomaga firmom przekształcić swój zespół sprzedaży w gwiazdy sprzedaży społecznościowej, zwiększając sprzedaż i wzmacniając marki. Platforma SoAmpli ułatwia utworzenie scentralizowanej przestrzeni dla szefów marketingu i menedżerów mediów społecznościowych, umożliwiającej szybkie rozpowszechnianie w pełni zatwierdzonych, w 100% związanych z marką treści wśród zespołów sprzedaży i pracowników, dzięki czemu użytkownicy niezwykle łatwo mogą publikować posty lub planować z góry - treści firmowe na ich osobistych profilach w mediach społecznościowych. Użytkownicy mogą dołączyć do swojego profilu SoAmpli wiele kont w mediach społecznościowych, w tym na Twitterze, Facebooku, LinkedIn i Instagramie. Wszystkie linki są automatycznie skracane, co pozwala śledzić ich podróż w sieci i generować informacje o kliknięciach, liczbie udostępnień i całkowitym zasięgu. Firmy mogą następnie uzyskać unikalne informacje dzięki statystykom SoAmpli w czasie rzeczywistym i pulpitom nawigacyjnym do pobrania, które pomogą zmierzyć sukces i zaprezentować zwrot z inwestycji w treści społecznościowe. W ciągu 30 dni SoAmpli może wygenerować dla firm o 30% trafniejsze poszukiwania, zwiększając i prezentując zwrot z inwestycji w ich treści cyfrowe, jednocześnie uzyskując unikalny wgląd i uzyskując dostęp do nowych, niewykorzystanych dróg wejścia na rynek w mediach społecznościowych. Jednocześnie SoAmpli pomaga wypełnić bardzo kosztowną lukę pomiędzy dyscyplinami marketingu i sprzedaży, skutecznie dostarczając zespołowi sprzedażowemu amunicję treściową – stworzoną przez marketing – do zawierania większej liczby transakcji i wzmacniania silniejszych relacji w mediach społecznościowych.