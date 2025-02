Oprogramowanie do wspierania marki - Najpopularniejsze aplikacje - Surinam

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8 to platforma rzecznictwa pracowników zajmująca pierwsze miejsce w rankingu, która pomaga wzmocnić pozycję pracowników w zakresie wywierania wpływu. Rzecznictwo pracownicze ma wpływ na wszystkie obszary Twojej firmy, od marketingu i sprzedaży po HR i rekrutację. Niezależnie od tego, czy szukasz większego zasięgu i zaangażowania, większej sprzedaży przychodzącej, czy też chcesz znaleźć kolejnego supergwiazdę, DSMN8 ma rozwiązanie. Ułatwiamy organizacjom wykorzystanie wpływu swoich pracowników, pomagając im stać się zwolennikami marki i skuteczniejszymi sprzedawcami społecznościowymi. Nasze innowacyjne rozwiązania umożliwiają Twoim pracownikom łatwe lokalizowanie, tworzenie i udostępnianie treści zatwierdzonych przez firmę. W najprostszej formie wygląda to tak: Krok 1: Scentralizuj zawartość swojej organizacji w niestandardowym kanale wiadomości. Krok 2: Zapewnij pracownikom dostęp do udostępniania treści zatwierdzonych przez firmę. Krok 3: Śledź wyniki i zwrot z inwestycji za pomocą naszego wiodącego w branży pakietu analitycznego. Największe firmy na świecie ufają DSMN8 w swoich programach wspierania pracowników, w tym McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM i Snap Inc. Pomaganie naszym klientom we wzmacnianiu kompetencji ich własnych pracowników jest tym, co napędza naszą pracę w każdym dnia i motywuje nas do dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań.