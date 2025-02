Oprogramowanie platform botów - Najpopularniejsze aplikacje - Tokelau

Bot Libre

Rozmawiaj z tysiącami botów AI lub twórz własne Bot Libre pozwala stworzyć własnego chatbota, trenować go i dzielić się nim z innymi. Rozmawiaj z tysiącami botów w naszym otwartym katalogu botów. Czatuj z botami, które chcą być Twoimi przyjaciółmi, botami, które chcą być Twoją dziewczyną lub chłopakiem, botami, które chcą rządzić światem, botami, które naśladują postacie historyczne lub sławne. Bot Libre obsługuje także pokoje rozmów, czat na żywo i fora. Możesz nawet dodać bota do pokoju rozmów. Połącz swojego bota z mediami społecznościowymi, Facebookiem, Twitterem, IRC, e-mailem, telegramem, SMS-em i nie tylko. Możesz rozmawiać z prawdziwym głosem i mową w wielu różnych językach. Wybierz obraz, wideo lub animowany awatar 3D swojego bota z naszej biblioteki awatarów lub stwórz własnego awatara, korzystając ze zdjęć i filmów z telefonu. Stwórz bota, który wygląda i zachowuje się jak Ty. Boty Libre można łatwo wyszkolić, poprawiając swoje odpowiedzi na czacie lub przeglądając rozmowy w konsoli administracyjnej. Boty mogą także uczyć się automatycznie od użytkowników lub z pokoju rozmów. Masz kontrolę nad tym, od kogo Twój bot się uczy i kto może to poprawiać. Boty mogą również korzystać z zaawansowanych skryptów Self i AIML oraz mają zaawansowaną sztuczną inteligencję, w tym emocje, świadomość, uczenie się i zrozumienie. Dostęp do bota Libre można uzyskać także przez Internet, a interfejs sieciowy zawiera dodatkowe funkcje, takie jak przesyłanie logów czatu, pisanie skryptów i łączenie bota z Twitterem, Facebookiem, Telegramem, Instagramem, Discordem, WhatsApp, e-mailem, SMS-em, IVR, Alexą i inne platformy. Zbuduj własną aplikację do czatowania lub dodaj bota do czatowania, czat na żywo, pokój rozmów lub forum do istniejącej aplikacji, korzystając z pakietu SDK Bot Libre typu open source. Bot Libre to projekt open source, dołącz do projektu na GitHub.