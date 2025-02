Oprogramowanie do wykrywania i łagodzenia botów - Najpopularniejsze aplikacje - Tokelau

Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Oprogramowanie do wykrywania i łagodzenia botów pomaga firmom chronić się przed nieautoryzowanymi działaniami i atakami botów. Boty mogą być wykorzystywane do zakłócania działania witryn internetowych za pomocą ataków DDoS, kradzieży danych lub przeprowadzania oszukańczych transakcji. Rozwiązania te mają na celu wykrywanie aktywności botów, identyfikowanie szkodliwych botów i blokowanie ich interakcji ze stronami internetowymi, aplikacjami lub sieciami. Firmy polegają na tych narzędziach, aby zapewnić działanie swoich systemów podczas ataków i uniemożliwić botom osiągnięcie zamierzonych celów. Chociaż narzędzia do wykrywania botów i łagodzenia ich mogą mieć takie same funkcje jak oprogramowanie do ochrony DDoS, oferują one szerszą ochronę, skupiając się na różnych działaniach związanych z botami, zamiast skupiać się tylko na jednym typie ataku. Podobnie, chociaż oprogramowanie do oszustw związanych z kliknięciami również ma nakładające się funkcje, w szczególności celuje i chroni przed fałszywymi kliknięciami w reklamach typu pay-per-click (PPC), co jest tylko jednym z wielu zagrożeń, na które działają narzędzia do wykrywania botów i łagodzenia ich.