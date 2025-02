Oprogramowanie do zarządzania zakładkami - Najpopularniejsze aplikacje - Czad

GoLinks

golinks.io

Obecnie firmy korzystają z ponad 137 aplikacji. Przeciętny pracownik marnuje 19% tygodnia pracy na poszukiwanie informacji. Pomimo wysiłków zmierzających do uporządkowania zasobów, nic nie rozwiązało problemu szybkiego wyszukiwania i udostępniania informacji - aż do teraz! GoLinks rewolucjonizuje sposób, w jaki pracownicy znajdują wiedzę i dzielą się nią, przekształcając dowolny adres URL w krótki, zapadający w pamięć plik . Masz teraz natychmiastowy dostęp do informacji wraz z odpowiedziami AI na każde pytanie, a wyszukiwanie konwersacyjne obsługiwane jest przez generatywną sztuczną inteligencję wbudowaną w naszą platformę. Możesz teraz wyświetlać informacje o firmie za pomocą sztucznej inteligencji, wystarczy wpisać dowolne pytanie w naszym panelu lub na platformie Slack i natychmiast uzyskać zalecane zasoby i odpowiedzi AI. GoLinks w bardziej intuicyjny sposób łączy zespoły z aplikacjami i informacjami, do których mają dostęp codziennie. Wycofaj długie adresy URL i dziel się wiedzą za pomocą zapadających w pamięć słów kluczowych w przeglądarkach, aplikacjach, wizualnie i podczas rozmowy. Przełączanie kontekstu stało się przeszłością dzięki czytelnym dla człowieka linkom Go, które przekierowują do dowolnej aplikacji internetowej.