Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie do obsługi Bloggera - Najpopularniejsze aplikacje - Polska

Oprogramowanie informacyjne Bloggera służy jako narzędzie public relations zaprojektowane, aby pomóc firmom w odkrywaniu, interakcji z twórcami treści, którzy wykorzystują teksty, obrazy i/lub wideoblogi do recenzji produktów i promocji, oraz do nadzorowania ich. To narzędzie umożliwia specjalistom ds. public relations i marketingu nawiązywanie kontaktów z blogerami, wykorzystując ich zaufane głosy do kształtowania opinii publicznej, zwiększania widoczności i stymulowania sprzedaży długoterminowej. Chociaż oprogramowanie do docierania do blogerów wykazuje podobieństwa i pewne wspólne cechy z oprogramowaniem do marketingu wpływowego, jego główny nacisk kładzie się na skrupulatne przeglądanie recenzji i dyskusji związanych z produktami, w przeciwieństwie do szerszego zakresu ogólnego marketingu szeptanego.