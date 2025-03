Fiskl

fiskl.com

Odkryj Fiskl: wszechstronną aplikację do zarządzania finansami i księgowości opartą na sztucznej inteligencji dla małych firm Zarządzanie finansami małej firmy nie musi być bolesne i czasochłonne. Fiskl ułatwia to dzięki kompleksowemu pakietowi narzędzi księgowych, fakturowania, raportowania i finansowych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców. Zaufało mu ponad 170 000 MŚP na całym świecie, Fiskl zapewnia wielokrotnie nagradzane zarządzanie finansami dostępne z dowolnego miejsca za pośrednictwem telefonu komórkowego. Kluczowe funkcje obejmują: 🔹 Pełne możliwości księgowe: Fiskl zapewnia kompletną księgowość z podwójnym zapisem obejmującą fakturowanie, połączenia bankowe/karty kredytowe, śledzenie wydatków, uzgadnianie, sprawozdania finansowe i nie tylko. 🔹 Automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji: nasz zastrzeżony silnik automatycznej kategoryzacji wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego kategoryzowania transakcji, dopasowywania przelewów i uzgadniania kont, oszczędzając godziny pracy ręcznej. 🔹 Aplikacje mobilne: nasze aplikacje na iOS i Androida umożliwiają zarządzanie finansami w drodze z pełną księgowością na urządzeniach mobilnych – co jest koniecznością w dzisiejszych firmach. 🔹 Wielowalutowość: zaawansowana obsługa wielu walut w 168 walutach z automatycznym uzgadnianiem transakcji zagranicznych. 🔹 Globalna obsługa podatków: wbudowana zgodność z przepisami podatkowymi dla ponad 100 krajów z automatycznymi obliczeniami i raportowaniem podatku VAT. 🔹 Fakturowanie w wielu językach: twórz profesjonalne faktury w ponad 60 językach, aby płynnie komunikować się z klientami międzynarodowymi. 🔹 Rozbudowane opcje płatności: Fiskl integruje się z wiodącymi bramkami płatniczymi, takimi jak Stripe, PayPal, Apple Pay i wieloma innymi. 🔹 Kanały bankowe i synchronizacja: automatycznie importuj transakcje z ponad 21 000 banków na całym świecie do księgowości za pośrednictwem kanałów bankowych i naszego silnika synchronizacji. 🔹 Raporty niestandardowe: twórz w pełni konfigurowalne sprawozdania finansowe za pomocą metody „przeciągnij i upuść”, aby śledzić KPI dla swojej firmy. 🔹 Współpraca: Portale klienckie umożliwiają udostępnianie faktur i wgląd w księgowość Twoim klientom i księgowemu. 🔹 API i integracje: Interfejsy API Fiskl umożliwiają łączenie innych narzędzi, takich jak systemy POS, platformy e-commerce i CRM. 🔹 Odpowiedni dla każdej branży: użytkownicy to zarówno freelancerzy, sklepy detaliczne, jak i agencje - Fiskl obsługuje wszystkie typy małych firm. Dzięki automatyzacji Fiskl, dostępowi mobilnemu, płynnemu globalnemu zasięgowi i intuicyjnemu projektowi możesz pożegnać się z problemami księgowymi. Zamiast żonglować arkuszami kalkulacyjnymi, ciesz się wnikliwymi przeglądami finansowymi w ciągu kilku minut na komputerze stacjonarnym lub telefonie komórkowym. Dołącz do tysięcy przedsiębiorców, którzy przeszli na Fiskl. Zarejestruj się już dziś i przejmij kontrolę nad finansami swojej firmy!