Korzyści Wsparcie Oprogramowanie - Najpopularniejsze aplikacje - Wielka Brytania

Oprogramowanie do obsługi świadczeń, znane również jako oprogramowanie do komunikacji w sprawie świadczeń lub oprogramowanie do wspomagania decyzji w sprawie świadczeń, zostało zaprojektowane, aby pomóc pracownikom maksymalizować korzyści. Systemy te edukują pracowników na temat przysługujących im świadczeń, takich jak plany ubezpieczeniowe i wszelkie zmiany, a także zapewniają wskazówki podczas całego procesu rejestracji. Organizacje i działy HR wykorzystują te rozwiązania, aby usprawnić komunikację o benefitach i uprościć proces rejestracji, oszczędzając czas i pieniądze. Produkty wspierające świadczenia często zawierają portale pracownicze i opcje samoobsługi, które umożliwiają pracownikom przeglądanie, aktualizowanie i zarządzanie danymi osobowymi, dokumentami i planami. Głównymi użytkownikami tych systemów są działy HR, które pomagają menedżerom HR w administrowaniu pakietami świadczeń. Niektóre oprogramowanie obsługujące świadczenia pomaga także firmom przestrzegać przepisów federalnych i lokalnych, takich jak ustawa o przystępnej cenie (ACA) i ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA). Narzędzia te często zapewniają sieć partnerów handlowych i/lub integrują się z oprogramowaniem do administrowania świadczeniami biznesowymi.