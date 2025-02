Korzyści Dostawcy usług konsultingowych - Najpopularniejsze aplikacje - Czad

Bennie

bennie.com

Globalna platforma świadczeń Benniego pomaga pracodawcom, pracownikom i osobom na ich utrzymaniu rozwijać się dzięki szeregowi nowoczesnych rozwiązań, w tym konsultingowi, ubezpieczeniom i coachingowi. Zaufany przez najbardziej innowacyjne firmy na świecie, Bennie to kompleksowe rozwiązanie, które wykracza poza tradycyjne świadczenia i obejmuje coaching pracowników, ubezpieczenie P&C i nie tylko. Aplikacja Bennie to źródło informacji, do którego pracownicy mogą łatwo znaleźć i zrozumieć informacje o świadczeniach. Od przeglądania dowodów osobistych, przez wyszukiwanie dostawców w sieci, aż po przeglądanie Bennie’s Marketplace – członkowie mają dostęp do potrzebnych informacji i narzędzi na wyciągnięcie ręki. Konsjerż opieki zdrowotnej Benniego, Ask Bennie, to najlepsze narzędzie do zapewnienia dedykowanego wsparcia dla członków. Członkowie mogą rozmawiać z rzecznikiem Ask Bennie Advocate bezpośrednio w aplikacji, aby uzyskać pomoc w przypadku pytań dotyczących otwartej rejestracji, zasięgu, negocjacji/błędów w zakresie rachunków, znajdowania dostawców i nie tylko.