Oprogramowanie do kodów kreskowych - Najpopularniejsze aplikacje

Oprogramowanie kodów kreskowych służy do generowania kodu czytelnego maszynowo w postaci różnych liczb i równoległych linii o różnej szerokości. Narzędzia te umożliwiają drukowanie tych danych — kodu kreskowego — na produktach. Kody kreskowe można skanować i odczytywać dzięki integracji skanerów. Narzędzia te oferują szablony, dzięki czemu użytkownicy mogą wydrukować kod kreskowy w szablonie, który najlepiej pasuje do ich firmy. Różne branże i kraje korzystają z tych różnych szablonów do drukowania kodów kreskowych odpowiadających ich konkretnym celom. Narzędzia do kodów kreskowych integrują się z oprogramowaniem do zarządzania zapasami, aby śledzić informacje, takie jak poziomy zapasów, lokalizacje produktów i surowce, za każdym razem, gdy kod kreskowy jest skanowany. Automatyzując proces wprowadzania danych poprzez skanowanie kodów kreskowych, narzędzia te eliminują ryzyko błędu ludzkiego podczas ręcznego wprowadzania danych. Kody kreskowe są zazwyczaj skanowane, gdy produkt jest sprzedawany lub wysyłany z jednego miejsca do drugiego. Informacje te są szczególnie przydatne dla firm z branż takich jak produkcja i handel elektroniczny. To oprogramowanie czasami ma funkcje generowania/skanowania znaczników RFID (identyfikacji częstotliwości radiowej) w celu zarządzania i śledzenia zapasów i innych zasobów.