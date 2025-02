Oprogramowanie do sprawdzania tła - Najpopularniejsze aplikacje - Timor Wschodni

HiPeople

hipeople.io

Zatrudnianie najlepszych talentów to krytyczne zadanie wymagające dokładnego procesu selekcji. Nowoczesne zespoły TA korzystają z kompleksowego zestawu narzędzi do badań przesiewowych HiPeople, aby skrócić czas badania o 95%. Nasz najnowocześniejszy zestaw narzędzi do badań przesiewowych łączy w sobie moc ocen opartych na sztucznej inteligencji i automatycznych kontroli referencji, umożliwiając podejmowanie opartych na danych decyzji dotyczących zatrudniania osób najlepiej pasujących do Twojej organizacji. Dzięki naszym ocenom opartym na sztucznej inteligencji możesz oceniać kandydatów pod kątem umiejętności twardych i miękkich, cech osobowości, dopasowania kulturowego i zdolności poznawczych. Przetestuj kandydatów pod kątem setek konkretnych umiejętności związanych z pracą, od menedżera ds. sukcesu klienta po dbałość o szczegóły. Analizując wyniki kandydata, możesz porównać przydatne spostrzeżenia, aby ocenić, czy pasuje on do stanowiska pracy i określić, czy posiada umiejętności niezbędne do prawidłowego rozwoju w Twojej organizacji. Nasze zautomatyzowane kontrole referencji zapewniają bezcenne informacje od byłych menedżerów, grup rówieśniczych lub bezpośrednich raportów na temat dotychczasowych wyników kandydata. Eliminując potrzebę ręcznego sprawdzania referencji, nasze automatyczne kontrole referencji usprawniają proces rekrutacji i minimalizują ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby. Dzięki zestawowi narzędzi do sprawdzania HiPeople możesz podejmować lepsze decyzje dotyczące zatrudnienia, zmniejszać ryzyko złego zatrudnienia i podnosić ogólną jakość swojej organizacji. Dzięki HiPeople możesz mieć pewność, że zatrudniasz odpowiednią osobę na dane stanowisko. W pełni zautomatyzowany Bezproblemowo zbieraj i analizuj bogate dane analityczne dotyczące talentów i rekrutacji, 95% szybciej niż normalne procesy. Wsparcie naukowe Wybieraj z ogromnej biblioteki modeli wspieranych przez naukę i zdobywaj szczegółowe informacje, którym możesz zaufać. Lub utwórz własne, niestandardowe pytania. To zależy od Ciebie! Ujednolicone doświadczenie użytkownika na jednej platformie Stwórz wspaniałe doświadczenie użytkownika dla swoich kandydatów i zespołu rekrutacyjnego. HiPeople to punkt kompleksowej obsługi, w którym można uzyskać wszystkie analizy dotyczące talentów i rekrutacji, dzięki czemu możesz zredukować liczbę narzędzi o 75%. Platforma Secure HiPeople jest z założenia prywatna, w pełni zgodna z RODO i posiada certyfikat SOC 2 Type II. Korzystaj z HiPeople globalnie, stosując niestandardowe zasady dotyczące operacji danych w różnych lokalizacjach geograficznych.