Oprogramowanie do sprawdzania tła - Najpopularniejsze aplikacje - Meksyk

Oprogramowanie do sprawdzania przeszłości pomaga firmom i kandydatom w weryfikowaniu pochodzenia kandydatów do pracy przed zatrudnieniem. Oprogramowanie to umożliwia organizacjom usprawnienie procesu kontroli zarówno nowych pracowników, jak i wolontariuszy, a jednocześnie zarządzanie danymi zebranymi podczas kontroli. Zazwyczaj rozwiązania te sprawdzają historię zatrudnienia, wykształcenie, historię kredytową i przeszłość kryminalną. Niektóre platformy mogą również ułatwiać testowanie narkotyków. Należy zauważyć, że dostawcy oferujący weryfikacje przeszłości muszą posiadać akredytację Krajowego stowarzyszenia osób przeprowadzających analizę przeszłości zawodowej (NAPBS) i być sklasyfikowani jako agencje sporządzające sprawozdania konsumenckie (CRA) zgodnie z ustawą o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (FCRA). Chociaż niektórzy dostawcy bezpośrednio przestrzegają tych przepisów, inni mogą działać za pośrednictwem zgodnych stron trzecich lub integracji, aby zapewnić zgodność z przepisami stanowymi i federalnymi.