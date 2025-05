Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Oprogramowanie do cyfrowej sprzedaży detalicznej branży motoryzacyjnej umożliwia dealerom samochodowym zwiększanie przychodów poprzez ułatwianie sprzedaży pojazdów online. Jego głównym celem jest zapewnienie płynnej obsługi kupującego przez cały proces – od wyszukiwania informacji o samochodach i ubiegania się o pożyczkę, po sfinalizowanie zakupu i przyjęcie dostawy. Kredytodawcy samochodowi mogą wykorzystać to oprogramowanie do usprawnienia zarządzania pożyczkami, a producenci samochodów mogą pomóc dealerom w optymalizacji ich operacji sprzedażowych. Ważne jest, aby odróżnić oprogramowanie do cyfrowej sprzedaży detalicznej branży motoryzacyjnej od tradycyjnego oprogramowania dla dealerów samochodowych, które obejmuje szerszy zakres funkcji dealerskich. Chociaż oprogramowanie dealera samochodowego może obejmować możliwości sprzedaży, cyfrowy handel detaliczny motoryzacyjny dotyczy w szczególności całej ścieżki zakupowej, zarówno online, jak i offline. Dodatkowo oprogramowanie to integruje się z narzędziami marketingu motoryzacyjnego, zapewniając bardziej spójne podejście.